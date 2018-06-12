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Футболист пожертвовал медовым месяцем ради ЧМ
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Австралийский футболист Рисдон перенес медовый месяц из— за участия в ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Австралии по футболу Джош Рисдон отложил медовый месяц из-за участия в чемпионате мира в России. Об этом он рассказал журналистам.
Австралийцы сыграют в группе С с командами Франции (16 июня, Казань), Дании (21 июня, Самара) и Перу (26 июня, Сочи).
"Перед свадьбой мы уже знали, что нас ждет, поэтому пришлось отложить медовый месяц. Если есть что-то важнее его, так это чемпионат мира, — сказал Рисдон. — Моя жена полностью поддержала меня, понимает, ради чего я пожертвовал медовым месяцем. После турнира мы проведем с ней вместе пару недель".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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