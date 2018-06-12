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Назначен арбитр на матч открытия ЧМ
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Назначен арбитр на матч открытия чемпионата мира по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аргентинский арбитр Нестор Питана обслужит матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), помогать Питане будут соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Резервным арбитром назначен бразилец Сандро Риччи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе "Лужники".
Впервые на мировом первенстве будет работать Система видеопомощи судьям (VAR). В бригаду видеоарбитров на первый матч чемпионата мира вошли итальянец Массимилиано Иррати, его соотечественник Даниэле Орсато, а также аргентинец Мауро Вильяно и чилиец Карлос Астроза.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции прибыла в Геленджик для участия в чемпионате мира 2018 года.
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