Фанаты создали огромную пробку на границе России

На трассе М1 на границе России и Белоруссии образовался затор в 15-20 километров длиной. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу отделения агитации витебского УВД Александра Казючица.

По его словам, пробка образовалась на трассе Минск-Брест-Москва 12 июня.

По данным телеканала «Беларусь 1», длина затора, в который попали большегрузные автомобили, составляла 12-15 километров. Канал отмечает, что задерживали машины на российской стороне, а на въезд в Белоруссию очередей нет. Официальные причины выясняются.

По информации «МИР 24», в пробке оказались «тысячи» болельщиков, которые едут на ЧМ-2018 в Россию через Белоруссию.

С 4 июня заработал режим безвизового въезда в РФ из Белоруссии по паспорту болельщика (Fan ID). Соглашение о безвизе будет действовать на период Чемпионата мира по футболу-2018 и Евроигр-2019.