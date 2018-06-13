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Фанаты создали огромную пробку на границе России
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Фанаты создали огромную пробку на границе России 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Reuters
На трассе М1 на границе России и Белоруссии образовался затор в 15-20 километров длиной. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на главу отделения агитации витебского УВД Александра Казючица.
По его словам, пробка образовалась на трассе Минск-Брест-Москва 12 июня.
По данным телеканала «Беларусь 1», длина затора, в который попали большегрузные автомобили, составляла 12-15 километров. Канал отмечает, что задерживали машины на российской стороне, а на въезд в Белоруссию очередей нет. Официальные причины выясняются.
По информации «МИР 24», в пробке оказались «тысячи» болельщиков, которые едут на ЧМ-2018 в Россию через Белоруссию.
С 4 июня заработал режим безвизового въезда в РФ из Белоруссии по паспорту болельщика (Fan ID). Соглашение о безвизе будет действовать на период Чемпионата мира по футболу-2018 и Евроигр-2019.
Комментарии  Ещё 8 источников 
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