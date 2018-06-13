ЧМ создал коллапс в Шереметьево

По словам корреспондента издания, ставшего свидетелем произошедшего, регистрация пассажиров по меньшей мере на один из рейсов не могла начаться 40 минут, а причиной проблем сотрудники воздушной гавани называли «зависание системы» из-за слишком большого количества пассажиров.

При этом, как отметил сотрудник портала, многими из них были фанаты, направлявшиеся из Москвы в один из городов России , который примет матч чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме того, сегодня в Москве вводятся ограничения движения транспорта. В столичном департаменте транспорта напомнили, что в связи со стартующим завтра мундиалем движение будет ограничено по улицам, переулкам и набережным у стадионов «Лужники» и «Открытие Арена», а также в районе фан-зоны на Воробьевых горах.