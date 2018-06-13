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ЧМ создал коллапс в Шереметьево
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ЧМ создал коллапс в Шереметьево 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Очереди образовались в аэропорту Шереметьево из-за многочисленных футбольных болельщиков, сообщает «Взгляд».
По словам корреспондента издания, ставшего свидетелем произошедшего, регистрация пассажиров по меньшей мере на один из рейсов не могла начаться 40 минут, а причиной проблем сотрудники воздушной гавани называли «зависание системы» из-за слишком большого количества пассажиров.
При этом, как отметил сотрудник портала, многими из них были фанаты, направлявшиеся из Москвы в один из городов России, который примет матч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Кроме того, сегодня в Москве вводятся ограничения движения транспорта. В столичном департаменте транспорта напомнили, что в связи со стартующим завтра мундиалем движение будет ограничено по улицам, переулкам и набережным у стадионов «Лужники» и «Открытие Арена», а также в районе фан-зоны на Воробьевых горах.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Самаре.
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