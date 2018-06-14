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«Кто выиграет чемпионат мира? Россия. Почему?»
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Ибрагимович: Россия победит на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и экс-форвард сборной Швеци по футболу Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто завоюет золотые медали чемпионата мира — 2018.
"Кто выиграет чемпионат мира? Россия. Почему? Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила", — цитирует Ибрагимовича сайт "Матч ТВ".
36-летний шведский форвард завершил выступления за национальную команду в 2016 году.
Сборная Швеции сыграет на чемпионате мира в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи. Российская сборная выступит в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля.
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