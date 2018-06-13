Россияне поддержали Слепакова 

Большинство россиян (72 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что комику Семену Слепакову, выпустившему песню о главе Чечни Рамзане Кадырове, не за что извиняться.
Респондентам задали такой вопрос: «Слепаков должен извиниться перед Кадыровым?». Еще 22 процента опрошенных признались, что песню Слепакова они не слышали.
Только шесть процентов опрошенных сочли песню комика «оскорбительной».
Всего в опросе приняли участие 4262 человека.
По сюжету песни «Олé-Олé-Олé!» сборная России по футболу, которую тренирует Кадыров, проигрывает команде ОАЭ на ЧМ-2018, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.
Чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной, а юморист Евгений Петросян счел, что песня комика «попахивает большим недоброжелательством», которое не стоит путать с сатирой. Сам Кадыров заявил, что «искренне посмеялся», слушая песню.