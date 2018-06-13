Ещё
Россияне поддержали Слепакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне поддержали Слепакова 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Кадр из видео
Большинство россиян (72 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что комику Семену Слепакову, выпустившему песню о главе Чечни Рамзане Кадырове, не за что извиняться.
Респондентам задали такой вопрос: «Слепаков должен извиниться перед Кадыровым?». Еще 22 процента опрошенных признались, что песню Слепакова они не слышали.
Только шесть процентов опрошенных сочли песню комика «оскорбительной».
Всего в опросе приняли участие 4262 человека.
По сюжету песни «Олé-Олé-Олé!» сборная России по футболу, которую тренирует Кадыров, проигрывает команде ОАЭ на ЧМ-2018, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.
Чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров призвал Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной, а юморист Евгений Петросян счел, что песня комика «попахивает большим недоброжелательством», которое не стоит путать с сатирой. Сам Кадыров заявил, что «искренне посмеялся», слушая песню.
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами317
Иностранных болельщиков шокировали российские цены451
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей58
Тест: Из какой страны болельщик?13
Роскошная Мисс Мундиаль 201834
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение