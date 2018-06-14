Букмекер bwin предложил суперкоэффициент на победу России

Букмекерская компания bwin повысила коэффициент на победу сборной России как в первом тайме, так и по итогам матча с Саудовской Аравией. Теперь на этот исход (П1/П1) можно поставить за 2.35.

Это предложение является уникальным для российского рынка, поскольку в других конторах котировки на подобный исход существенно ниже.

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Саудовская Аравия состоится в Москве и начнется в 18:00. Фаворитом матча считаются хозяева поля. На победу сборной России в bwin можно поставить за 1.45. Ничья котируется за 4.25. Победу сборной Саудовской Аравии аналитики bwin оценивают коэффициентом 9.25.

Посмотреть остальные коэффициенты на матч Россия — Саудовская Аравия можно по этой ссылке.