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Букмекер bwin предложил суперкоэффициент на победу России
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Букмекер bwin предложил суперкоэффициент на победу России 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Букмекерская компания bwin повысила коэффициент на победу сборной России как в первом тайме, так и по итогам матча с Саудовской Аравией. Теперь на этот исход (П1/П1) можно поставить за 2.35.
Это предложение является уникальным для российского рынка, поскольку в других конторах котировки на подобный исход существенно ниже.
Матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия — Саудовская Аравия состоится в Москве и начнется в 18:00. Фаворитом матча считаются хозяева поля. На победу сборной России в bwin можно поставить за 1.45. Ничья котируется за 4.25. Победу сборной Саудовской Аравии аналитики bwin оценивают коэффициентом 9.25.
Посмотреть остальные коэффициенты на матч Россия — Саудовская Аравия можно по этой ссылке.
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