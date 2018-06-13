Робби Уильямс российским фанатам: «Молитесь о чуде»

Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде на ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс посоветовал болельщикам сборной России во время домашнего чемпионата мира по футболу молиться о чуде. Об этом он сказал журналистам.

Российская певица Аида Гарифуллина и британец Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, которая пройдет в преддверии первого матча турнира между командами России и Саудовской Аравии 14 июня в "Лужниках". Еще двумя соперниками россиян по групповому этапу станут команды Египта (19 июня, Санкт— Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

"Молитесь о чуде. Как фанат сборной Англии, я буду делать то же самое", — сказал Уильямс.

"Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни, — продолжил он. — Но в этот раз я жду примерно следующего, что в первом матче Англия откроет счет в первом тайме, вся страна сольется в едином порыве: "Да! Мы выиграем!" Во втором тайме Англия пропустит дважды, и все мы будем очень расстроены".

"Если ты болеешь за сборную Англии, то ты всегда чрезвычайно разочарован", — заключил певец.

В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы. Сборная Англии попала в группу G и сыграет с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).