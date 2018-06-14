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Путину предстоит трудный день из-за ЧМ
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Песков заявил, что у Путина запланирован очень тяжёлый рабочий день 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина запланирован очень тяжёлый рабочий день в связи с визитами в Москву глав иностранных государств на открытие чемпионата мира по футболу.
«У президента России запланирован очень тяжелый рабочий день. Совсем скоро он примет избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса, затем проведёт беседу с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой Родригесом, который вчера был на концерте на Красной площади. Далее состоится беседа Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, встреча с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом», — заявил Песков.
Он отметил, что также перед выездом на матч-открытие на стадионе «Лужники» Путин пообщается с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом.
Песков добавил, что общение Путина с коллегами из разных стран будет проходить в кулуарах матча и может продолжится в Кремле.
Накануне Путин посетил концерт в честь ЧМ-2018 на Красной площади.
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