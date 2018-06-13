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Charlie Hebdo поместил на обложку Путина на танке
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Charlie Hebdo поместил на обложку Путина на танке 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На обложку нового номера французского сатирического журнала Charlie Hebdo поместили рисунок с президентом России Владимиром Путиным. Обложка опубликована на странице издания в Facebook.
Карикатура изображает Путина на танке напротив футбольных ворот, в которых стоит испуганный голкипер. Рисунок подписан фразой «Русские вперед!».
В комментарии отмечается, что новый номер, среди прочего, посвящен ЧМ-2018, который начнется в России 14 июня
До этого Путин появлялся в Charlie Hebdo в марте. Тот рисунок изображал главу государства с куклой-блондинкой на руке. Карикатура была посвящена президентским выборам.
Комментарии  Ещё 14 источников 
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