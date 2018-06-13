Charlie Hebdo поместил на обложку Путина на танке

Карикатура изображает Путина на танке напротив футбольных ворот, в которых стоит испуганный голкипер. Рисунок подписан фразой «Русские вперед!».

В комментарии отмечается, что новый номер, среди прочего, посвящен ЧМ-2018, который начнется в России 14 июня

До этого Путин появлялся в Charlie Hebdo в марте. Тот рисунок изображал главу государства с куклой-блондинкой на руке. Карикатура была посвящена президентским выборам.