Петросян почуял «большое недоброжелательство» в песне Слепакова

По сюжету песни Слепакова сборная, которую тренирует Рамзан Кадыров , проигрывает команде ОАЭ на ЧМ-2018, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.

Петросян признал, что прогнозы о результатах сборной РФ, «конечно, не оптимистичные».

«Но это не значит, что мы должны куражиться», — заявил Петросян, призвав не путать «сатиру с недоброжелательством».

Ранее чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову стоит извиниться перед футболистами и Кадыровым. Также он посоветовал комику «выражаться более литературным языком» и раскритиковал песню за «низкопробность».

Сам Кадыров заявил, что песня ему понравилась, за исключением сравнения с пармезаном и проигрыша сборной под его руководством.