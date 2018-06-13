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Петросян почуял «большое недоброжелательство» в песне Слепакова
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Петросян почуял «большое недоброжелательство» в песне Слепакова 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из видео
Юморист Евгений Петросян заявил, что песня комика Семена Слепакова «Олé-Олé-Олé!» «попахивает большим недоброжелательством». Об этом сообщает Nation News.
По сюжету песни Слепакова сборная, которую тренирует Рамзан Кадыров, проигрывает команде ОАЭ на ЧМ-2018, а глава Чечни возвращается в республику, оставив футболистам пистолет.
Петросян признал, что прогнозы о результатах сборной РФ, «конечно, не оптимистичные».
«Но это не значит, что мы должны куражиться», — заявил Петросян, призвав не путать «сатиру с недоброжелательством».
Ранее чеченский министр по нацполитике Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову стоит извиниться перед футболистами и Кадыровым. Также он посоветовал комику «выражаться более литературным языком» и раскритиковал песню за «низкопробность».
Сам Кадыров заявил, что песня ему понравилась, за исключением сравнения с пармезаном и проигрыша сборной под его руководством.
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