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Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
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Россиянок предостерегли от интима с иностранцами 

Рамблер 6 часов назад
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.
Как заявила Плетнева в интервью радиостанции «Говорит Москва», «мы своих детей должны рожать», а от международных связей дети страдали еще со времен Олимпийских игр 1980 года.
«Эти же детишки страдают. Вы это знаете прекрасно. И страдали ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы. Если другой расы, то вовсе. Я не националист, но тем не менее», — сказала депутат.
По словам Плетневой, дети или остаются с мамами, а папы исчезают в неизвестном направлении, или же отцы увозят их к себе и не позволяют видеться с матерями.
«Ко мне же ходят в комитет такие, плачут потом девочки: ребёнка увезли и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви. Неважно, какой национальности, которые были бы гражданами России, которые бы строили хорошую семью, жили дружно, рожали детей и воспитывали бы их. Вот, что мне бы хотелось», — сказала Плетнева.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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