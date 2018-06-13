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Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
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В Москве болельщик из Китая обеднел почти на один миллион рублей 

BFM.RU 1 час назад
В одном из кафе похитили рюкзак с ценными вещами
В центре Москвы у футбольного болельщика похитили рюкзак с ценными вещами. Об этом рассказал РБК источник в столичном главке МВД.
«В дежурную часть обратился приезжий из Китая, который рассказал, что в кафе «Вокруг света» на Никольской улице во вторник, 12 июня, у него похитили рюкзак», — рассказал источник. Он отметил, что в сумке были два билета на футбол, два планшета, два телефона Samsung, а также около 30 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ).
По словам собеседника, общий материальный ущерб составил около 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
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