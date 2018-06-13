Судоходство на время ЧМ-2018 ограничат

В Москве ограничат судоходство на время проведения ЧМ-2018

На время проведения чемпионата мира по футболу в Москве будут введены ограничения на судоходство, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

«На основании приказа Минтранса России №194 от 14.05.2018 запрет движения частных яхт, прогулочных, банкетных, грузовых и других судов в Московском бассейне распространится на акваторию, примыкающую к месту проведения матчей мундиаля на столичных стадионах «Лужники» и «Спартак». Так, 14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июля 2018 г. с 12:00 до 24:00 судам нельзя будет находиться в акватории реки Москвы у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста, а 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12:00 до 24:00 — в акватории реки Москва от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км), а также в Канале им. Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км)», — сказали в пресс-службе.

Как отметил, в свою очередь, руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин , диспетчерская служба ФГБУ «Канал имени Москвы» заранее проинформировала руководителей судоходных компаний об ограничениях, чтобы они могли заблаговременно спланировать свои бизнес-процессы.

«Ну а многочисленные гости столицы, фанаты, приехавшие поболеть за любимые команды, могут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей, ведь здесь совершается порядка 100 рейсов ежедневно», — добавил Г. Елянюшкин.