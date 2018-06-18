Ещё
«Народ в слезах»: шведские болельщики остались без ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полторы сотни шведских болельщиков не смогли вылететь в Россию 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Чартерный рейс из стокгольмского аэропорта Арланда в Нижний Новгород, где в понедельник сборная Швеции сыграет первый матч ЧМ-2018 против команды Южной Кореи, отменили из-за нехватки персонала.
«Около 150 болельщиков должны были лететь этим самолетом», — передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT слова представителя компании-оператора аэропорта Swedavia Ханса Уруса.
Он отметил, что для выполнения полета авиакомпания Maleth Aero не смогла обеспечить борт достаточным количеством персонала, другого самолета для полета предложено уже не будет.
«Народ в слезах. Мы, понятно, очень разочарованы, и мы заплатили 15 тыс. крон за эту поездку — туда и обратно за день», — рассказал газете Aftonbladet один из не состоявшихся путешественников.
По данным газеты, организатором поездки стала компания Watch it live, при этом цена билетов на авиапоездку колебалась от 5 до 15 тыс. крон (от 567 до 1700 долларов).
Компания Watch it live уже принесла свои извинения за инцидент, пообещав возместить убытки.
ТАСС: последние новости
Тренер: высокий уровень безопасности ЧМ не допустит конфликта фанатов Англии и Туниса Путин открывает ЧМ-2018 по футболу. Видеотрансляция Английские болельщики не собираются устраивать мировую войну в России
Комментарии  Ещё 56 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист возмутился русскими женщинами155
Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение10
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела100
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ114
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»54
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:21
Как наживаются на иностранных болельщиках
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение