«Народ в слезах»: шведские болельщики остались без ЧМ

Полторы сотни шведских болельщиков не смогли вылететь в Россию

Чартерный рейс из стокгольмского аэропорта Арланда в Нижний Новгород, где в понедельник сборная Швеции сыграет первый матч ЧМ-2018 против команды Южной Кореи, отменили из-за нехватки персонала.

«Около 150 болельщиков должны были лететь этим самолетом», — передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал SVT слова представителя компании-оператора аэропорта Swedavia Ханса Уруса.

Он отметил, что для выполнения полета авиакомпания Maleth Aero не смогла обеспечить борт достаточным количеством персонала, другого самолета для полета предложено уже не будет.

«Народ в слезах. Мы, понятно, очень разочарованы, и мы заплатили 15 тыс. крон за эту поездку — туда и обратно за день», — рассказал газете Aftonbladet один из не состоявшихся путешественников.

По данным газеты, организатором поездки стала компания Watch it live, при этом цена билетов на авиапоездку колебалась от 5 до 15 тыс. крон (от 567 до 1700 долларов).

Компания Watch it live уже принесла свои извинения за инцидент, пообещав возместить убытки.