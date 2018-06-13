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Черчесов не слышал песню Слепакова
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Черчесов признался, что не слышал песню Слепакова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не слышал песню шоумена Семена Слепакова, передает "Спорт-Экспресс".
"Не буду врать, песню я не слышал, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу", — сказал специалист.
Полузащитник национальной команды и московского "Спартака" Александр Самедов также не нашел времени для прослушивания записи.
"Я тоже не слышал. Возможно, после чемпионата мира послушаю", — заявил футболист.
Сборная России в матче открытия сыграет с Саудовской Аравией. Встреча состоится 14 июня.
Ранее стало известно имя нового главного тренера сборной Испании.
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