Смолов назвал сильные стороны Саудовской Аравии

Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о сопернике по матчу открытия чемпионата мира по футболу 2018 года — национальной команде Саудовской Аравии.
«Игроки сборной Саудовской Аравии очень хорошо оснащены технически, могут подержать мяч, в стрессовых ситуациях не бьют куда попало, а грамотно выходят из обороны», — приводит слова Смолова официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Форвард отметил, что Саудовская Аравия является непростым и качественным соперником, поэтому Россию ждёт тяжёлый матч.
Встреча между командами состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.
Ранее Невилл назвал трёх футболистов сборной России, способных принести результат на ЧМ-2018.