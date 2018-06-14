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Смолов назвал сильные стороны Саудовской Аравии
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Смолов назвал сильные стороны сборной Саудовской Аравии по футболу 

RT на русском 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о сопернике по матчу открытия чемпионата мира по футболу 2018 года — национальной команде Саудовской Аравии.
«Игроки сборной Саудовской Аравии очень хорошо оснащены технически, могут подержать мяч, в стрессовых ситуациях не бьют куда попало, а грамотно выходят из обороны», — приводит слова Смолова официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Форвард отметил, что Саудовская Аравия является непростым и качественным соперником, поэтому Россию ждёт тяжёлый матч.
Встреча между командами состоится 14 июня и начнётся в 18:00 мск.
Ранее Невилл назвал трёх футболистов сборной России, способных принести результат на ЧМ-2018.
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