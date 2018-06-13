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Билет на ЧМ захотели продать за полмиллиона
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Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Юла
Билет на финал чемпионата мира по футболу в России был выставлен на продажу за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Юла».
В описании сказано, что это билет первой категории. Они являются самыми дорогими с лучшим расположением на стадионе. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей.
9 июня РБК сообщило, что российские госкомпании потратили около 3,3 миллиона долларов (204,4 миллиона рублей) на бронирование VIP-лож на матчи чемпионата мира. По информации издания, обладатели таких билетов получили в распоряжение собственную ложу на стадионах, ресторанное обслуживание, а также другие услуги.
Чемпионат мира стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В этот день на стадионе «Лужники» состоится финал турнира.
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