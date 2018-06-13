Билет на ЧМ захотели продать за полмиллиона

Билет на ЧМ выставили на продажу за полмиллиона рублей

Билет на финал чемпионата мира по футболу в России был выставлен на продажу за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте «Юла».

В описании сказано, что это билет первой категории. Они являются самыми дорогими с лучшим расположением на стадионе. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей.

9 июня РБК сообщило, что российские госкомпании потратили около 3,3 миллиона долларов (204,4 миллиона рублей) на бронирование VIP-лож на матчи чемпионата мира. По информации издания, обладатели таких билетов получили в распоряжение собственную ложу на стадионах, ресторанное обслуживание, а также другие услуги.

Чемпионат мира стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В этот день на стадионе «Лужники» состоится финал турнира.