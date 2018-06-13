Стоимость билетов на ЧМ-2018 достигла 500 тысяч

Билет на финал чемпионата мира по футболу выставили на продажу на сайте частных объявлений за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».

Номинальная цена билета на стадион «Лужники» составляла 66 тысяч рублей.

9 июня РБК сообщило, что госкомпании потратили 204,4 млн рублей на билеты на чемпионат мира. Главными покупателями топовых мест стали ВТБ24 , а также « ВТБ Страхование ».

Например, банк ВТБ24 в 2016 году приобрел пакет «Большая тройка 07» за 1,5 млн евро, в который входит посещение 19 матчей в разных городах в собственной ложе с ресторанным обслуживанием, баром, парковкой на стадионе, сувенирами и услугами персональных хостес.