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Стоимость билетов на ЧМ-2018 достигла 500 тысяч
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Стоимость билетов на ЧМ-2018 достигла 500 тысяч 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Билет на финал чемпионата мира по футболу выставили на продажу на сайте частных объявлений за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Номинальная цена билета на стадион «Лужники» составляла 66 тысяч рублей.
9 июня РБК сообщило, что госкомпании потратили 204,4 млн рублей на билеты на чемпионат мира. Главными покупателями топовых мест стали ВТБ24, а также «ВТБ Страхование».
Например, банк ВТБ24 в 2016 году приобрел пакет «Большая тройка 07» за 1,5 млн евро, в который входит посещение 19 матчей в разных городах в собственной ложе с ресторанным обслуживанием, баром, парковкой на стадионе, сувенирами и услугами персональных хостес.
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