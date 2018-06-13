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В МВД решили скрыть «негативные» новости
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В МВД решили скрыть «негативные» новости во время ЧМ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В региональных управлениях МВД России отказались от публикаций криминального характера — это связано с проведением чемпионата мира по футболу, сообщает «Медиазона».
По информации издания, отчеты региональных управлений министерства свелись к сообщениям о розыске пропавших и найденных щенках. Также на сайтах полиции перестали публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах. Если в первую неделю было опубликовано 1438 новостей со словами «задержать», «раскрыть», «розыск» или «УК», то во вторую — в 20 раз меньше подобных сообщений. Отмечается, что сотрудники полиции в российских регионах на условиях анонимности сообщили о запрете публиковать «негативные» новости.
В пресс-службе управления МВД по Кранодарскому краю изданию подтвердили, что все регионы получили «особое распоряжение» на положительные новости. На вопрос, связано ли это с чемпионатом мира, представитель пресс-службы ответила: «Я не могу вам сказать. Все, что есть на сайте, тем и богаты».
9 июня высокопоставленный источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что на стадионы ЧМ-2018 не пустят подозреваемых в экстремизме. По его словам, в списке несколько сот россиян, а также несколько тысяч иностранных граждан.
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