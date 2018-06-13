Более 17 тыс. волонтеров будут помогать на ЧМ-2018

Более 17 тысяч волонтеров будут работать на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

По статистике портала, у волонтерства ЧМ на две трети женское лицо — представительниц прекрасного пола среди них 64%, около 7% волонтеров — иностранные граждане, прибывшие в Россию из 112 стран. Самые распространенные иностранные языки, которыми владеют волонтеры, — английский, немецкий, испанский, французский, арабский.

В числе добровольцев, вызвавшихся работать на ЧМ, люди разного возраста и жизненного опыта, но всех их объединяют жизнерадостность, энергичность и желание помогать другим. Корреспонденты ТАСС пообщались с некоторыми из волонтеров перед стартом чемпионата.

Футбол как секрет молодости

По данным портала Welcome2018.com, 1,5% волонтеров — в возрасте старше 60 лет, или, как их еще называют, волонтеры "серебряного возраста". В Сочи самый большой стаж добровольческой деятельности — семь лет — у 69-летней Валентины Ивановой . Она получила волонтерскую книжку в январе 2011 года и основала в городе движение волонтеров "серебряного возраста". Сегодня оно объединяет более 700 человек.

"В прошлом году мне посчастливилось побывать на матчах Кубка конфедераций. Эта атмосфера, которая на стадионе "Фишт" во время матча, — ее не передать. Знаете, прямо дрожь внутри, до того волнует и позитивно настраивает. Столько света, столько счастливых людей! Сейчас жду, что все это повторится", — признается волонтер.

Она не считает себя фанатом, но футбол любит. "Болею, конечно же, за российских футболистов. Особенно мне близка команда "Зенит" из Санкт-Петербурга. Среди моих коллег, женщин-волонтеров, немало футбольных болельщиц — ярых, оптимистичных. Наши женщины обожают футбол, и это продлевает им молодость", — уверена Иванова.

Проехать полсвета, чтобы помочь

Многие иностранные волонтеры специально приехали в Россию, чтобы помочь своим российским коллегам на чемпионате мира, как, например, Джессика Лусия Морено Новоа, прибывшая в Калининград из города Богота (Колумбия).

"Это было одно из самых длинных путешествий, потому что со всеми пересадками дорога заняла в общем счете около 30 часов, но это того стоило. Я буду помогать в обеспечении работы СМИ — много разных задач, но все направлено на то, чтобы представители прессы и телевидения могли освещать мероприятие такого масштаба с комфортом и в хорошем настроении", — рассказала девушка ТАСС.

Себастьяну Родригесу из мексиканского штата Наярит 24 года. В Самаре он уже почти три года, учится в Самарском национальном исследовательском университете по специальности "Авиастроение". Кроме родного испанского, Себастьян говорит на русском, английском и португальском языках. Родригес рассказал, что на чемпионате будет оказывать помощь гостям с переводом.

Волонтер из Судана Ахмед Саифелдин в прошлом году закончил университет по направлению "Информационные технологии" и одним из первых волонтеров-иностранцев приехал в Волгоград. На чемпионате будет помогать в налаживании интернет-оборудования, заниматься техподдержкой. "Очень рад, что прибыл в Россию, никогда еще не бывал в такой гостеприимной стране. Мечтал попасть именно в Волгоград — это город с героической историей", — отметил Ахмед.

Найти новых друзей

В числе волонтеров ЧМ есть и люди с ограниченными возможностями здоровья. Дмитрий Сухоносов из Ростова-на-Дону после шейной травмы вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Зарядившись атмосферой Олимпиады и Паралимпиады, которая проходила в 2014 году в Сочи, он сам решил стать волонтером чемпионата мира по футболу. В 2016 году вместе с друзьями подали заявку и попали в окончательный список.

Дмитрий неплохо знает английский язык, но вместе с друзьями, узнав, что их берут в волонтеры, решили поучаствовать в городском конкурсе и победили, а премию за победу в конкурсе потратили на курсы английского языка. Проверку всех полученных знаний они прошли на тестовом матче, где также оценивалась их работа в коллективе. Для Дмитрия чемпионат — это возможность найти новых друзей и познакомиться с культурой стран, представители которых приедут в Россию.

"Будем общаться с болельщиками. Тем более в Ростов латиноамериканцы приедут", — делится Дмитрий своими ожиданиями от чемпионата.

Волонтер в платке

Вопросы веры также порой требуют участия волонтеров, особенно на международных мероприятиях. Дина Чениб из Адыгеи — мусульманка, которая уже пять лет является волонтером: девушка помогала в проведении международных и местных мероприятий, а во время чемпионата мира по футболу будет работать со зрителями на сочинском стадионе "Фишт", где пройдут матчи Португалия — Испания (15 июня), Бельгия — Панама (18 июня), Германия — Швеция (23 июня) и Австралия — Перу (26 июня).

"Когда я в первый раз работала волонтером в хиджабе — и участники, и организаторы совершенно нормально к этому отнеслись; тем более что мероприятие было международным, и участники все были очень разными. Потом я работала на многих мероприятиях, в университете у меня был свой проект по межнациональным отношениям. Иногда я оказывалась даже самым знаменитым волонтером на мероприятии — обо мне говорили "волонтер в платке", и людям было очень легко меня найти", — рассказала Дина.

Она отметила, что, даже выполняя волонтерские функции, старается следовать требованиям религии.