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Туристы рассказали о «страхах» на ЧМ в России
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Гости ЧМ-2018 рассказали о главных проблемах в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Прибывшие на ЧМ-2018 по футболу назвали главные плюсы и минусы, с которыми они столкнулись в России.
Как передает «Московский комсомолец», почти все опрошенные изданием рассказали, что Москва «замечательная и прекрасная». Гостям ЧМ-2018 прежде всего нравятся еда и безопасность.
«Очень необычные блюда, многого я никогда прежде не пробовал», — говорит 22-летний Джек из Австралии.
«Город, навигация в нем, общение — никаких проблем, англоговорящих москвичей на улицах достаточно. Кое-что читал в наших медиа об опасностях России — но это оказалось враньем, да я и с самого начала не верил. Страна как страна!» — добавил австралиец.
«Предупреждали о «страшных русских хулиганах», то есть фанатах российской сборной», — рассказал изданию говорит 37-летний Рикардо из Бразилии, который приехал с 30-летним приятелем Бруно на Манежную площадь прямо из аэропорта.
«Пока ничего такого не видим. Но вообще-то и про Рио-де-Жанейро иностранцам такое рассказывают, что даже обидно. Так что, думаю, везде можно найти проблемы, но обычно все кончается хорошо!» — добавил Рикардо.
Что касается проблем в Москве, то первая, о которой говорят многие гости, — языковая.
«Таблички с названиями улиц, вывески магазинов — все непонятно. В магазине что-то купить трудно, люди не знают английского. Помощи спросить на улицах тоже не у кого. Надписи в метро — хорошо, есть, но очень маленькие и бледные», — жалуется 28-летний Хорхе из Колумбии.
16-летняя Эмили из Перу отметила, что хорошо ориентируется с помощью навигатора, но надписи она с друзьями не понимает, да и «по-английски в Москве говорят не все».
Вторая проблема — цены. «Очень дорого, особенно отели. Но это так на всех чемпионатах мира: в Бразилии, четыре года назад, было то же самое!» — жалуется 38-летний Ахмед, из Туниса.
Также гости пожаловались на такси. «Просили остановить на Новом Арбате, а он (таксист, — прим. ВЗГЛЯД) нас высадил только на Садовом кольце!» — рассказал 31-летнй Юсип из Турции.
Еще интереснее получается с вызовом такси на тот же Новый Арбат, рассказывает Людмила, работающая на этой улице.
«Уже второй день наблюдаю настоящий цирк. Иностранцы, болельщики сидят в ресторане. Вызывают такси. Оно подъезжает, но тут же отъезжает от тротуара — там поставили камеры, которые даже за 10-секундную остановку оформляют штраф в 3 тыс. рублей! Иностранцы выходят, ничего не могут понять, машина ездит кругами, они без знания языка пытаются договориться с водителем, ругаются, все недовольны», — рассказывает женщина.
Напомни, как заявил ранее лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, немцы неправы, когда боятся ехать на ЧМ-2018 по футболу; в России с безопасностью лучше, чем в Берлине или в Лондоне.
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