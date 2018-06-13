Британские футболисты отказались от каравая

Футболисты сборной Англии отказались попробовать русский каравай, пишет «Фонтанка»

Англичане разместились на базе в Зеленогорске Калининградской области. Администрация Курортного района вручила главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Однако англичане отказались пробовать угощение.

Ранее сообщалось, что сборная Англии привезет в Россию своих поваров и продукты, опасаясь отравления.