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Британские футболисты отказались от каравая
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Британские футболисты отказались от каравая 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Футболисты сборной Англии отказались попробовать русский каравай, пишет «Фонтанка».
Англичане разместились на базе в Зеленогорске Калининградской области. Администрация Курортного района вручила главному тренеру команды Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Однако англичане отказались пробовать угощение.
Ранее сообщалось, что сборная Англии привезет в Россию своих поваров и продукты, опасаясь отравления.
В отличие от англичан, футболисты сборной Португалии не побоялись отведать традиционного русского каравая. Традиция встречать гостей хлебом и солью рассмешила Криштиану Роналду, однако каравай он все-таки попробовал.
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