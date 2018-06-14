Ещё
Харламов дал совет российским футболистам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харламов попросил российских футболистов не опаздывать на матч 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Instagram
Шоумен Гарик Харламов дал юмористическое напутствие сборной России по футболу, объяснив спортсменам, что нужно делать на поле, и попросив не опаздывать на игру.
«Хочу сделать напутствие сборной России по футболу перед важнейшей игрой. Ребята, завтра вы играете с Саудовской Аравией … в футбол. Где-то в районе Лужников. Вы будете играть в очень интересную игру. Вам надо забить мяч в ворота соперника. Для этого нужно бегать и давать пасы, избегая желтых и красных карточек. Я верю в вас, ребята, вы сможете это сделать. Приезжайте в Лужники завтра. Где-то в районе 18.00 начнется матч. Не опаздываете, пожалуйста», — сыронизировал Харламов в Instagram.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.
Последние новости
Чемпионат мира по футболу уже принес России победу Ибрагимович: Россия победит на чемпионате мира - 2018 Исход чемпионата мира по футболу предрешен
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские футболисты отказались от каравая232
ЧМ-2018 уже принес России победу160
Иностранных болельщиков шокировали российские цены499
CК записал клип в поддержку сборной России14
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение