Харламов дал совет российским футболистам

Харламов попросил российских футболистов не опаздывать на матч

Шоумен Гарик Харламов дал юмористическое напутствие сборной России по футболу, объяснив спортсменам, что нужно делать на поле, и попросив не опаздывать на игру.

«Хочу сделать напутствие сборной России по футболу перед важнейшей игрой. Ребята, завтра вы играете с Саудовской Аравией … в футбол. Где-то в районе Лужников. Вы будете играть в очень интересную игру. Вам надо забить мяч в ворота соперника. Для этого нужно бегать и давать пасы, избегая желтых и красных карточек. Я верю в вас, ребята, вы сможете это сделать. Приезжайте в Лужники завтра. Где-то в районе 18.00 начнется матч. Не опаздываете, пожалуйста», — сыронизировал Харламов в Instagram. A post shared by Гарик Харламов (@garikkharlamov) on Jun 13, 2018 at 11:29am PDT

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг сыграют сборные России и Саудовской Аравии, игра пройдет на московском стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 мск.