Мутко сравнил россиян с бразильцами

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Мутко: россияне покажут достойный футбол на ЧМ, если будут раскрепощены 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Игроки сборной России покажут достойный футбол на чемпионате мира, если сумеют раскрепоститься. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Сборная России стартует в четверг на домашнем чемпионате мира матчем в группе А с командой Саудовской Аравии. Игра пройдет в столичных "Лужниках", начало в 18:00 мск.
"Я не сторонний наблюдатель — я вижу, как команда готовится. У меня просто есть уверенность, что ребята должны реализовать свой потенциал, так как у нас много интересных и талантливых игроков, — сказал Мутко. — Если они раскрепостятся, будут играть в свой футбол, то покажут достойную игру. Сейчас их просто хочется поддержать, поскольку мы как бразильцы — максималисты, очень жесткие в оценках".
"Но так было и перед чемпионатом Европы 2008 года (на том турнире россияне завоевали бронзовые медали — прим. ТАСС), и просто надо в них верить — это наши ребята, которые хотят выступать за нашу страну, и пожелаем им удачи".
По словам Мутко, игра подопечных Станислава Черчесова не должна никого оставить равнодушным. "Это наша страна и команда, в которой собраны лучшие на сегодняшний момент игроки. Ребята готовились, и все, что у них есть, они отдадут, я уверен в этом. А уж уровень какой есть, такой и будем показывать", — отметил Мутко.
Россияне в своей группе также проведут матчи с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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