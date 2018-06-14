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CК записал клип в поддержку сборной России
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Следователи опубликовали клип в поддержку сборной России на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Следователи столичного главка СКР записали музыкальный клип в поддержку сборной России, которая в четверг в рамках ЧМ по футболу сразится с командой Саудовской Аравии.
«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!» — говорится в сообщении пресс–службы СК в мессенджере «ТамТам».
Ролик размещен на официальном канале СК на YouTube.
Ранее в четверг также сообщалось, что робот Бакстер, в прошлом году предсказавший исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу, в этот раз даст прогноз по итогу игр чемпионата мира 2018 года. Первое предсказание робота–оракула коснется матча сборных России и Саудовской Аравии.
ЧМ откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» в Москве.
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