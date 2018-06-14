CК записал клип в поддержку сборной России

Следователи опубликовали клип в поддержку сборной России на ЧМ-2018

Следователи столичного главка СКР записали музыкальный клип в поддержку сборной России, которая в четверг в рамках ЧМ по футболу сразится с командой Саудовской Аравии.

«Все сотрудники Следственного комитета сегодня болеют за наших футболистов!» — говорится в сообщении пресс–службы СК в мессенджере «ТамТам».

Ролик размещен на официальном канале СК на YouTube.

Ранее в четверг также сообщалось, что робот Бакстер, в прошлом году предсказавший исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу, в этот раз даст прогноз по итогу игр чемпионата мира 2018 года. Первое предсказание робота–оракула коснется матча сборных России и Саудовской Аравии.

ЧМ откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» в Москве.