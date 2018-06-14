Ещё
Британских фанатов оставили без ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотни британских фанатов остались без чемпионата мира 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Более 1,2 тысячи британских футбольных болельщиков остались без чемпионата мира в России. Об этом сообщает Independent.
Как отмечает издание, полиция Великобритании запретила сотням фанатов выезд на соревнования. В черный список попали болельщики, уличенные в нарушении порядка на предыдущих турнирах. У них были изъяты паспорта.
22 мая британские футбольные хулиганы пообещали «устроить третью мировую войну на чемпионате мира». Сообщалось, что представители группировок намерены заранее отправиться в Россию, чтобы собрать необходимую информацию для защиты рядовых болельщиков.
На чемпионате Европы-2016, проходившем во Франции, между английскими и российскими фанатами неоднократно вспыхивали драки. В результате беспорядков в Марселе в преддверии матча между Россией и Англией пострадали 34 человека, один из британцев скончался. Несколько английских и российских фанатов получили тюремные сроки.
Чемпионат мира стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии в Москве. Англичане попали в группу G, где встретятся со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами161
Британские футболисты отказались есть русский каравай301
ЧМ-2018 уже принес России победу188
Иностранных болельщиков шокировали российские цены501
Москва сошла с ума3
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение