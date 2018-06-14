Ещё
В Госдуме призвали строить любовь на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Депутат ответил коллеге по поводу любви на ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что в России должно быть как можно больше историй любви, связанных с мундиалем.
«Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира, чем больше людей влюбятся из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 году на чемпионате мира. Дай бог, чтобы больше было таких историй любви, детей, смешанных союзов впоследствии, чтобы все потом вспоминали», — цитирует слова Дегтярева РИА «Новости».
Депутат призвал россиян продемонстрировать гостеприимство по отношению к гостям страны.
Дегтярев подчеркнул, что Россия ждет болельщиков из всех стран, всех цветов кожи, всех вероисповеданий, любого пола и любой ориентации.
«Все абсолютно граждане, которые любят футбол, приезжают в Россию, мы хотим окружить их любовью, заботой и показать гостеприимство», — добавил парламентарий.
Напомним, накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, поскольку это может привести к рождению детей в неполных семьях.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чемпионат мира по футболу уже принес России победу Следователи опубликовали клип в поддержку сборной России на ЧМ-2018 Кадыров отреагировал на песню Слепакова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские футболисты отказались от каравая228
ЧМ-2018 уже принес России победу159
Иностранных болельщиков шокировали российские цены498
CК записал клип в поддержку сборной России14
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение