Ещё
Перуанский журналист-иллюзионист поработает на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перуанский журналист-иллюзионист будет работать на ЧМ-2018 в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Перуанский журналист Эрнесто Николас, приехавший в Россию освещать чемпионат мира, на свой родине известен тем, что снимает видеосюжеты на футбольную тематику, в которых зачастую развлекает своих героев различными фокусами. Николас является искусным иллюзионистом, что он продемонстрировал во время общения с другими журналистами, в числе которых оказался и корреспондент ТАСС.
"У меня в Перу есть свое шоу на телевидении, плюс веду канал на YouTube. Частенько навещаю перуанских футболистов в Европе, делаю про них сюжеты, кроме того, стараюсь посещать все матчи своей сборной. Работаю у бровки и в микст-зоне, записываю с ними интервью и удивляю их своим умением", — рассказал Николас.
В арсенале перуанского журналиста фокусы с картами, монетами, веревками, банкнотами и другими подручными предметами. "Хватит ли мне волшебства, чтобы сделать сборную Перу чемпионом мира? Думаю, что да", — сказал журналист-иллюзионист.
Сборная Перу выступит на чемпионате мира впервые с 1982 года, ее соперниками по группе С станут команды Дании (16 июня, Саранск), Франции (21 июня, Екатеринбург) и Австралии (26 июня, Сочи).
ТАСС: последние новости
Власти не позволили более 1,2 тыс. британцам отправиться в Россию на ЧМ-2018 Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе В России стартует 21-й чемпионат мира по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские гомофобы избили иностранных фанатов329
Слепаков ответил Кадырову35
Москва сошла с ума52
Британские футболисты отказались есть русский каравай317
Иностранных болельщиков шокировали российские цены502
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение