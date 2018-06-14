Назарбаев прибыл в Москву для участия в открытии ЧМ-2018 по футболу

RT на русском: последние новости

Власти Великобритании не позволили более 1200 болельщикам отправиться в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Кадыров отреагировал на песню Слепакова о нём и сборной России по футболу

В Чечне призвали Слепакова извиниться перед Кадыровым и сборной России