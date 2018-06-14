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Названы самые высокооплачиваемые футболисты ЧМ-2018
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Названы самые высокооплачиваемые футболисты ЧМ-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/leomessi
Русская версия американского журнала Forbes составила рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года в России.
Больше других в настоящее время зарабатывает аргентинец Лионель Месси, в 2017 году переподписавший контракт с испанской «Барселоной». Его общий годовой доход составляет 111 миллионов долларов, большую часть из которых, 84 миллиона, составляют его зарплата и бонусы в клубе, а оставшуюся — доходы от рекламы.
На четвертом месте со значительным отставанием от тройки лидеров расположился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. В год француз зарабатывает 29,5 миллиона (25 — в клубе, 4,5 — от рекламы).
Пятым с годовым доходом в размере 26,9 миллиона стал еще один игрок «Барселоны» — уругваец Луис Суарес.
Места с шестого по 10-е заняли аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (23,5 миллиона), полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель ди Мария (22,6), нападающий «ПСЖ» француз Килиан Мбаппе (22,5), бразильский защитник «ПСЖ» Тиагу Силва (22,4) и полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Хамес Родригес (22,1).
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