Кто выигрывал чемпионаты мира по футболу 

Сегодня матчем Россия — Саудовская Аравия стартует первый чемпионат мира, который пройдет на территории России.
Кто станет его победителем, станет известно лишь месяц спустя, ранее же чемпионами мира становились всего восемь сборных — Бразилии (пять раз), Германии (четыре), Италии (четыре), Аргентины (два), Уругвая (два), Франции (один), Испании (один) и Англии (один).
1930 Чемпион — Уругвай. Второе место — Аргентина. Третье место — США.
1934 Чемпион — Италия. Второе место — Чехословакия. Третье место — Германия.
1938 Чемпион — Италия. Второе место — Венгрия. Третье место — Бразилия.
1950 Чемпион — Уругвай. Второе место — Бразилия. Третье место — Швеция.
1954 Чемпион — ФРГ. Второе место — Венгрия. Третье место — Австрия.
1958 Чемпион — Бразилия. Второе место — Швеция. Третье место — Франция.
1962 Чемпион — Бразилия. Второе место — Чехословакия. Третье место — Чили.
1966 Чемпион — Англия. Второе место — ФРГ. Третье место — Португалия.
1970 Чемпион — Бразилия. Второе место — Италия. Третье место — ФРГ.
1974 Чемпион — ФРГ. Второе место — Нидерланды. Третье место — Польша.
1978 Чемпион — Аргентина. Второе место — Нидерланды. Третье место — Бразилия.
1982 Чемпион — Италия. Второе место — ФРГ. Третье место — Польша.
1986 Чемпион — Аргентина. Второе место — ФРГ. Третье место — Франция.
1990 Чемпион — ФРГ. Второе место — Аргентина. Третье место — Италия.
1994 Чемпион — Бразилия. Второе место — Италия. Третье место — Швеция.
1998 Чемпион — Франция. Второе место — Бразилия. Третье место — Хорватия.
2002 Чемпион — Бразилия. Второе место — Германия. Третье место — Турция.
2006 Чемпион — Италия. Второе место — Франция. Третье место — Германия.
2010 Чемпион — Испания. Второе место — Нидерланды. Третье место — Германия.
2014 Чемпион — Германия. Второе место — Аргентина. Третье место — Нидерланды.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.