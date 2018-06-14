Кто выигрывал чемпионаты мира по футболу

Сегодня матчем Россия — Саудовская Аравия стартует первый чемпионат мира, который пройдет на территории России.

Кто станет его победителем, станет известно лишь месяц спустя, ранее же чемпионами мира становились всего восемь сборных — Бразилии (пять раз), Германии (четыре), Италии (четыре), Аргентины (два), Уругвая (два), Франции (один), Испании (один) и Англии (один).

1930 Чемпион — Уругвай. Второе место — Аргентина. Третье место — США.

1934 Чемпион — Италия. Второе место — Чехословакия. Третье место — Германия.

1938 Чемпион — Италия. Второе место — Венгрия. Третье место — Бразилия.

1950 Чемпион — Уругвай. Второе место — Бразилия. Третье место — Швеция.

1954 Чемпион — ФРГ. Второе место — Венгрия. Третье место — Австрия.

1958 Чемпион — Бразилия. Второе место — Швеция. Третье место — Франция.

1962 Чемпион — Бразилия. Второе место — Чехословакия. Третье место — Чили.

1966 Чемпион — Англия. Второе место — ФРГ. Третье место — Португалия.

1970 Чемпион — Бразилия. Второе место — Италия. Третье место — ФРГ.

1974 Чемпион — ФРГ. Второе место — Нидерланды. Третье место — Польша.

1978 Чемпион — Аргентина. Второе место — Нидерланды. Третье место — Бразилия.

1982 Чемпион — Италия. Второе место — ФРГ. Третье место — Польша.

1986 Чемпион — Аргентина. Второе место — ФРГ. Третье место — Франция.

1990 Чемпион — ФРГ. Второе место — Аргентина. Третье место — Италия.

1994 Чемпион — Бразилия. Второе место — Италия. Третье место — Швеция.

1998 Чемпион — Франция. Второе место — Бразилия. Третье место — Хорватия.

2002 Чемпион — Бразилия. Второе место — Германия. Третье место — Турция.

2006 Чемпион — Италия. Второе место — Франция. Третье место — Германия.

2010 Чемпион — Испания. Второе место — Нидерланды. Третье место — Германия.

2014 Чемпион — Германия. Второе место — Аргентина. Третье место — Нидерланды.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.