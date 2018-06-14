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Лукашенко поиграл в футбол с Забивакой
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Лукашенко поиграл в футбол с Забивакой 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.
«Сразу у трапа самолета Главу белорусского государства, кроме официальных лиц, приветствовал Забивака — талисман нынешнего чемпионата. Александр Лукашенко немного поиграл с ним в футбол и сделал несколько ударов по импровизированным воротам», — говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента.
Отмечается, что он также оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием — «Удачи братьям россиянам»!
Ранее в Москву прибыл Нурсултан Назарбаев.
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