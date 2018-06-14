Половина россиян верят в победу над сборной Саудовской Аравии

Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, предрекли победу сборной РФ по футболу в матче с Саудовской Аравией.

Респондентам задали такой вопрос: «Кто выиграет матч Россия — Саудовская Аравия?». Еще 27 процентов опрошенных сочли, что победит Саудовская Аравия.

По мнению 23 процентов участников опроса, матч завершится ничьей.

Всего в опросе приняли участие 11 653 человека.

ЧМ-2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Турнир будет проходить в 11 городах РФ. Чемпионат откроется игрой Россия — Саудовская Аравия. Встреча начнется 14 июня в 18:00 на московском стадионе «Лужники».

В группе со сборной РФ также оказались команды Египта и Уругвая.