Ещё
Половина россиян верят в победу над сборной Саудовской Аравии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Половина россиян верят в победу над сборной Саудовской Аравии 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Reuters
Половина россиян (50 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, предрекли победу сборной РФ по футболу в матче с Саудовской Аравией.
Респондентам задали такой вопрос: «Кто выиграет матч Россия — Саудовская Аравия?». Еще 27 процентов опрошенных сочли, что победит Саудовская Аравия.
По мнению 23 процентов участников опроса, матч завершится ничьей.
Всего в опросе приняли участие 11 653 человека.
ЧМ-2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Турнир будет проходить в 11 городах РФ. Чемпионат откроется игрой Россия — Саудовская Аравия. Встреча начнется 14 июня в 18:00 на московском стадионе «Лужники».
В группе со сборной РФ также оказались команды Египта и Уругвая.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские гомофобы избили иностранных фанатов318
Слепаков ответил Кадырову35
Москва сошла с ума50
Британские футболисты отказались есть русский каравай317
Иностранных болельщиков шокировали российские цены501
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение