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Аргентинские заключенные объявили голодовку ради ЧМ
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Аргентинские заключенные объявили голодовку ради просмотра ЧМ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Заключенные тюрьмы в аргентинском городе Пуэрто-Мадрин объявили голодовку, чтобы добиться разрешения смотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Istoe.
По информации издания, заключенные потребовали починить телевизионный кабель, который не работал в течение трех дней.
«Кабельное телевидение является незаменимым правом каждого человека, лишенного свободы. Мы приняли решение не принимать пищу в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — говорится в письме.
Отмечается, что суд не нашел причин для рассмотрения заявления.
Чемпионат мира в России открывается 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. Сборная Аргентины в рамках группового этапа сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
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