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Моуринью рассказал о давлении на Россию
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Моуринью рассказал о давлении на сборную Россию по футболу на домашнем ЧМ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, не считает, что игроки сборной России будут чувствовать себя расслабленно из-за того, что проводят матчи первенства мира в своей стране.
«Российские футболисты не будут чувствовать себя расслабленно. На матчах такого уровня невозможно чувствовать себя комфортно. Всегда ощущаешь давление. И играть в матче-открытии, тем более у себя дома, это особая ответственность. За игрой будут наблюдать миллиарды людей. Мне кажется, что футболисты понимают свою ответственность перед народом, перед страной», — сказал Моуринью в эфире RT.
Он также отметил, что игроки сборной России сплотятся вокруг тренера ради родной страны.
«Я называю это хорошим давлением. Сейчас нужен адреналин. Нужно ощущать этот огонь, который проходит через ваше тело, ваш мозг», — заявил Моуринью.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, настроен оптимистично относительно сборной России в преддверии домашнего мундиаля.
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