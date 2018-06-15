FIFA расследует низкую посещаемость одного из матчей ЧМ

FIFA начала расследование низкой посещаемости матча чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая.

Как сообщили в организации, на матче в Екатеринбурге присутствовали 27 015 зрителей, при этом было продано 32 278 билетов. Общая вместимость стадиона составляет 33 061 человек.

«Тот факт, что аудитория оказалась меньше, чем количество проданных билетов, может объясняться разными факторами. ФИФА сейчас расследует причины произошедшего», — приводит РБК слова пресс-секретаря организации.

Примечательно, что полупустыми остались нижние трибуны «Екатеринбург Арены» с наиболее дорогими местами.