Началась церемония открытия ЧМ-2018 по футболу

Началась церемония открытия чемпионата мира 2018 года по футболу.

Главными звёздами церемонии открытия являются двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс

Ранее сборная России по футболу обнародовала стартовый состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией.