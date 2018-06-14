Церемония открытия ЧМ прошла в Москве

Церемония открытия чемпионата мира — 2018 состоялась в Москве перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
На московском стадионе «Лужники», вмещающем 84 745 зрителей, выступили британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина, а также арфист и композитор Александр Болдачёв. Телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырёва вынесла официальный мяч турнира. Символический первый удар по мячу нанесли звёздные участники церемонии, к которым присоединились легендарный футболист Роналдо и талисман мундиаля Забивака.
Матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.