Церемония открытия ЧМ прошла в Москве

Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу прошла в Москве

Церемония открытия чемпионата мира — 2018 состоялась в Москве перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

Матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 мск.