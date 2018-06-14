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Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
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Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ 

Рамблер 45 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве стартовал чемпионат мира по футболу. В церемонии открытия на стадионе «Лужники» приняли участие британский певец Робби Уильямс и оперная дива Аида Гарифуллина.
Во время одной из песен Робби Уильямс показал в камеру неприличный жест и пропел слова: «Я сделал это бесплатно!».
>> Началась церемония открытия ЧМ-2018
После музыкального открытия на арене «Лужников» появилась легенда футбола бразилец Роналдо с маленьким мальчиком, символизирующим будущее футбола. Они по очереди ударили по мячу, а затем удар сделал талисман чемпионата волк Забивака.
В 18.00 начался первый матч ЧМ-2018, в котором встречаются сборные России и Саудовской Аравии.
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