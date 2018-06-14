Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ

Во время одной из песен Робби Уильямс показал в камеру неприличный жест и пропел слова: «Я сделал это бесплатно!».

ТАК! Тут Робби Уильямс на открытии чемпионата фак в камеру показал. Такого на Первом канале еще не былоhttps://t.co/BcAw6TfzzZ pic.twitter.com/xHOH0Pfc3d— Телеканал Дождь (@tvrain) 14 июня 2018 г.

После музыкального открытия на арене «Лужников» появилась легенда футбола бразилец Роналдо с маленьким мальчиком, символизирующим будущее футбола. Они по очереди ударили по мячу, а затем удар сделал талисман чемпионата волк Забивака.