Около «Лужников» проходит эвакуация

Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько зданий возле стадиона «Лужники». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГИБДД, МВД и МЧС.

Эвакуация проводилась из зданий Института геохимии им. В. И. Вернадского на улице Косыгина и Роспатента на Бережковской набережной. Официальных подтверждений этой информации нет. Поблизости от этих адресов на Воробьевых горах расположена фан-зона чемпионата мира.

Источники издания также сообщают, что эвакуировались еще семь зданий, расположенных вокруг «Лужников».