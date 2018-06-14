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Около «Лужников» проходит эвакуация
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Около «Лужников» проходит эвакуация 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько зданий возле стадиона «Лужники». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГИБДД, МВД и МЧС.
Эвакуация проводилась из зданий Института геохимии им. В. И. Вернадского на улице Косыгина и Роспатента на Бережковской набережной. Официальных подтверждений этой информации нет. Поблизости от этих адресов на Воробьевых горах расположена фан-зона чемпионата мира.
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Источники издания также сообщают, что эвакуировались еще семь зданий, расположенных вокруг «Лужников».
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