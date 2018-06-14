Украинцы болезненно отреагировали на открытие ЧМ

Открытие долгожданного чемпионата мира по футболу вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, украинцы осудили певца Робби Уильямса
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Пока одни интернет-пользователи показывали фото болельщиков со стадиона «Лужники» в Москве, другие пытались смешивать спорт и политику.
Например, среди украинских пользователей соцсетей выступление певца на церемонии открытия мундиаля в Москве вызвало негодование:
«На церемонии открытия ЧМ в стране, убивающей людей тысячами, выступает Робби Уильямс. Умер для меня как певец. Бабло не пахнет!», — считает Пухнастий укроп.
«Надеюсь Робби Уильямс в конце выступления потребует освободить Олега Сенцова
. Иначе зачем это все?», — написал Гурин.
Не оценили появление Уильямса в российской столице и в Великобритании:
«Заголовок в The Guardian
«Робби Уильямс продает душу диктатору Путину на чемпионате мира». Ребят, как же у вас все-таки эпично бомбит. Спасибо», — написал пользователь под псевдонимом Голос Мордора, разместив скриншот материала.
Медиаменеджер и телеведущая тина Канделаки показала в Twitter стадион «Лужники», полностью заполненный поклонниками футбола.
На официальном сайте болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 появились фото колоритных болельщиков:
В соцсетях шутят, что британцы не смогут перепить россиян:
Уже в первом тайме российский футболист Юрий Газинский
открыл счет. Интересно было наблюдать за реакцией лидеров России и Саудовской Аравии сразу после этого.
Кроме того, пользователи продолжают верить в сборную России несмотря ни на что:
На стадионе «Лужники» в Москве прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу, предваряющая матч сборных России и Саудовской Аравии.
Чемпионат открылся в 18.00 по московскому времени, после того, как прозвучали гимны Саудовской Аравии и России.
Перед началом матча России и Саудовской Аравии президент страны Владимир Путин
поздравил россиян с началом чемпионата.