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Жестам Путина во время матча ЧМ дали объяснение
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Жестам Путина во время матча ЧМ дали объяснение 

Рамблер 1 час назад
Фото: соцсети
Пресс-секретарь президента России объяснил жест Владимира Путина, который он демонстрировал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду после каждого забитого мяча сборной России в ворота саудитов.
Президент России после каждого забитого гола разводил руками и улыбался. Пользователи интернета предположили, что таким образом российский президент извинялся перед саудовским принцем.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отверг догадки зрителей.
«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — заявил Песков.
Первый матч чемпионата мира FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.
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