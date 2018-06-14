Жестам Путина во время матча ЧМ дали объяснение

Пресс-секретарь президента России объяснил жест Владимира Путина, который он демонстрировал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальман Аль Сауду после каждого забитого мяча сборной России в ворота саудитов.

Президент России после каждого забитого гола разводил руками и улыбался. Пользователи интернета предположили, что таким образом российский президент извинялся перед саудовским принцем.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — заявил Песков.

Первый матч чемпионата мира FIFA 2018 между сборными России и Саудовской Аравии завершился со счетом 5:0 в пользу россиян.