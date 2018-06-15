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«Россия вновь показала свою открытую душу»
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Сербский посол: Россия вновь показала свою открытую душу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Посол Сербии Славенко Терзич похвалил Россию за организацию чемпионата мира — 2018, передает газета "Известия".
"Я неоднократно повторял, что не нужно смешивать политику и спорт. Все спортивные мероприятия должны быть пропитаны дружелюбием и открытостью.
Россия вновь показала миру свою открытую душу. И то, как организован турнир, как принимают гостей, является доказательством того, что Россия — настоящий сторонник спортивного духа и спортивных традиций", — сказал политик.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сербия отказалась бойкотировать мундиаль в России.
Ранее сообщалось, что Украина транслирует матчи чемпионата мира — 2018 из-за долга перед Западом.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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