Английские болельщики принялись защищать Россию

Английские болельщики встали на защиту России

Болельщики сборной Англии по футболу поделились впечатлениями от поездки в Россию на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт"

"Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди", — приводил слова фаната из Брайтона The Guardian.

Также один из болельщиков отметил, что стычек между фанатами на мундиале не будет.

"Я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов", — сказал он.