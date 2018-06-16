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Английские болельщики принялись защищать Россию
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Английские болельщики встали на защиту России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Болельщики сборной Англии по футболу поделились впечатлениями от поездки в Россию на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь все оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди", — приводил слова фаната из Брайтона The Guardian.
Также один из болельщиков отметил, что стычек между фанатами на мундиале не будет.
"Я думаю, что в России все будет в порядке, поскольку власти страны не допустят подобных инцидентов", — сказал он.
В рамках группового этапа мирового первенства подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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