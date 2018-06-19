В семье Курниковой и Иглесиас произошел разлад

Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас Анна Курникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018.

Анна ждет победы России, а Энрике, соответственно — Испании. Полугодовалые близнецы Люси и Николас приучаются к спорту с детства. Они вместе с папой и мамой поддерживают каждый "свою" команду.

На фотографиях, которыми звездная пара делится в своих микроблогах, брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору. В день открытия ЧМ-2018 Анна снялась вместе с одним из детей во время матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Вскоре еще один снимок появился и в Instagram Иглесиаса. На фото певец сидит у телевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него — один из малышей. Вот такой получился в семье раскол в плане футбольных предпочтений, хотя это никак не сказывается на отношениях Энрике и Анны. Умилительные фото звездной четы собрали множество лайков и комментариев.

Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока не в браке. Родителями певец и теннисистка стали в декабре 2017 года. Семья проживает в Майами, США.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. В первом матче российские футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.