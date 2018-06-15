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Запад восхитился сборной России
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Запад восхитился сборной России 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Reuters
Западные СМИ восхитились игрой сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.
Например, московский корреспондент британского канала BBC Пол Флетчер счел показанный россиянами футбол «сенсационным» и дающим «шанс» на выход из группы, во что до вчерашнего дня не верили даже их соотечественники.
В свою очередь, британский канал Sky News назвал игру российской команды «потрясающей» и отметил, что она заставила даже «по природе холодных» россиян «пуститься в пляс».
Наконец, американский канал CBS считает, что сборная России сыграла «фантастически», а президент страны Владимир Путин «бесценно» на это реагировал, разводя руками и улыбаясь принцу Саудовской Аравии после каждого из голов.
Матч открытия мундиаля 2018 года Россия — Саудовская Аравия прошел вчера на московской арене «Лужники». Хозяйка турнира победила со счетом 5:0, а голы на свой счет записали Юрий Газинский, Денис Черышев (дважды), Артем Дзюба и Александр Головин.
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