Запад восхитился сборной России

Западные СМИ восхитились игрой сборной России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Например, московский корреспондент британского канала BBC Пол Флетчер счел показанный россиянами футбол «сенсационным» и дающим «шанс» на выход из группы, во что до вчерашнего дня не верили даже их соотечественники.

В свою очередь, британский канал Sky News назвал игру российской команды «потрясающей» и отметил, что она заставила даже «по природе холодных» россиян «пуститься в пляс».