Ещё
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
Далее:
Читайте также:
Ещё

После открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс может выступить в Кремле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: "Газета"
Британский музыкант Робби Уильямс может дать несколько концертов в Кремлевском дворце, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова.
Как рассказал Ратников, сейчас ведутся переговоры о концертах в России.
"Робби ждет встречу со своей российской публикой, будущие концерты пройдут в более тесной обстановке, чем раньше в Олимпийском", — поделился Ратников.
По мнению главы концертного агентства, концерт открытия чемпионата мира по футболу, где Уильямс спел несколько песен, удался.
"Мы видели настоящий праздник в Лужниках!" — сказал он.
В сентябре прошлого года Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи из-за патологии мозга.
Газета.Ru: последние новости
В Саудовской Аравии опровергли информацию о штрафах за поражение от сборной России Сербский посол: Россия вновь показала свою открытую душу Замена Дзагоева на Черышева стала рекордной в истории сборной России на ЧМ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы сравнили российских и саудовских женщин76
Стала известна реакция Путина на победу сборной России118
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018310
Россию обвинили в футбольном «заговоре»746
Фанат попал в реанимацию после гола сборной46
Видео
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Стала известна реакция Путина на победу сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение