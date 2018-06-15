После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль

Британский музыкант Робби Уильямс может дать несколько концертов в Кремлевском дворце, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова.
Как рассказал Ратников, сейчас ведутся переговоры о концертах в России.
"Робби ждет встречу со своей российской публикой, будущие концерты пройдут в более тесной обстановке, чем раньше в Олимпийском", — поделился Ратников.
По мнению главы концертного агентства, концерт открытия чемпионата мира по футболу, где Уильямс спел несколько песен, удался.
"Мы видели настоящий праздник в Лужниках!" — сказал он.
В сентябре прошлого года Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи из-за патологии мозга.