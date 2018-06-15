После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль

После открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс может выступить в Кремле

Как рассказал Ратников, сейчас ведутся переговоры о концертах в России.

"Робби ждет встречу со своей российской публикой, будущие концерты пройдут в более тесной обстановке, чем раньше в Олимпийском", — поделился Ратников.

По мнению главы концертного агентства, концерт открытия чемпионата мира по футболу, где Уильямс спел несколько песен, удался.

"Мы видели настоящий праздник в Лужниках!" — сказал он.

В сентябре прошлого года Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи из-за патологии мозга.