Болельщик купил билет за 33 тыс. рублей и пожалел

Болельщик купил билет за 33 тысячи рублей и смотрел первый матч ЧМ стоя

Болельщик, купивший билет на первый матч чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии за 33 тысячи рублей, был вынужден смотреть встречу стоя. Об этом в Facebook рассказал Николай Пивненко

«Человек обратился к волонтеру, но, к сожалению, весь первый тайм он вынужден был стоять, а потом и вовсе ушел куда-то. И сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники". Таком новом и современном. Стыдно», — написал очевидец.

Кресло болельщика оказалось не прикручено. По словам Пивненко, возле кресла лежала гайка, однако починить его оказалось некому. Место находится на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории. На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) такой билет стоит 33 тысячи рублей.