В московском метро появились игровые зоны для болельщиков

Бильярд и киберзона появились в московском метро на время ЧМ

Пассажиры московского метро в период проведения чемпионата мира смогут поиграть в настольный футбол, напольный бильярд и поучаствовать в турнире по виртуальному футболу. Игровые зоны открылись в субботу на станции МЦК "Лужники" и в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина", сообщает пресс-служба Московского метрополитена

"Игровые зоны размещены в местах, где они не будут мешать проходу пассажиров. Площадки будут работать в течение всего чемпионата мира, в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00. Однако в дни матчей на стадионе "Лужники" будут вводиться временные ограничения на вход в игровую зону на МЦК, о которых мы будем сообщать дополнительно", — приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Как отмечается, в киберзоне на "Лужниках" каждый день 12:00 до 17:00 будут проходить турниры по игре в футбол на приставках. А в последние дни чемпионата состоится финальный турнир, в котором примут участие победители ежедневных игр. Победитель финальных соревнований получит специальный приз, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.